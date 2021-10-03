تمساح عملاق يبتلع تمساحا آخر كاملا... فيديو

ويظهر الفيديو تمساحا ضخما على ضفة أحد الأنهار، وقد وضع تمساحا أصغر حجما في فمه وراح يبتلعه.

ويبدو أن التمساح المفترس لم يكلف نفسه عناء تقطيع جسد التمساح الضحية، حيث أن الجزء الظاهر من جسد الفريسة يشير إلى أنه ابتلعه كاملا.