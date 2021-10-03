ببغاء ياباني يضحك بسبب ومن دون سبب... فيديو

نشر صاحب حساب في "تيك توك" مقاطع فيديو لببغائه وهو يضحك عندما يرى أي شيء.

ولاقت المقاطع رواجا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع العلم أن صاحب الببغاء "Hideaki Utsumi" لا ينشر محتوى منوع عبر حسابه.

ما سر النجاح؟ الأمر بسيط: ببغاء Utsumi يضحك بشراسة، بسبب ومن دون سبب.