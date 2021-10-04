ظهور سحابة سوداء كثيفة تثير الرعب في أستراليا... فيديو

ظهرت سحابة سوداء كثيفة غطت سماء مدينة سيدني الأسترالية، ما أثار فزع السكان.

تداولت وسائل إعلام لقطات، تم التقطاها بواسطة طيارة مسيرة، تظهر مدى كثافة السحابة حتى أنها حجبت ضوء الشمس عن المدينة، وأحالت نهارها إلى ما يشبه الليل.

يأتي ظهور هذه السحابة المرعبة بالتزامن مع إصدار السلطات الأسترالية تحذيرا من موجة من الطقس السيئ.