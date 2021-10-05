سقوط عشرات الطائرات المسيرة في سماء الصين خلال احتفال ضوئي...فيديو

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقطع فيديو لسقوط عشرات الطائرات المسيّرة على المواطنين المشاركين بالاحتفال الذي أقيم وسط مدينة صينية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول سقوط عشرات الطائرات المسيرة على الأرض وعلى رؤوس المشاركين في الاحتفال الضوئي الذي أقيم في وسط مدينة صينية.

وأشار شهود عيان إلى أن عملية سقوط الطائرات المسيرة بدأت بعد ثلاثة دقائق على انطلاق المهرجان الضوئي.

وفي السياق نفسه، أعلن المنظمون إنه لم يصب أحد من المشاركين بأذى.