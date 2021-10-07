دب يطارد سيارة على طريق سريع في الولايات المتحدة... فيديو

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر دبا مع صغاره على أحد جانبي أحد الطرق السريعة.

ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد راكبي السيارات أثناء مرورها على الطريق، الدب الكبير وهو يطارد السيارة، ربما على أمل الحصول على طعام.

وركض الدب خلف السيارة لمسافة قصيرة إلا أن جسمه الضخم وحركته البطيئة مقارنة بالسيارة لم يساعداه على مواصلة الركض خلفها فاستسلم تاركا السيارة وشأنها.