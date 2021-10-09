ثلاجة يتم نقلها بطريقة مميزة وغير معتادة... فيديو

على ما يبدو، صندوق سيارة "لادا" الخلفي لم يسع الثلاجة، فكان الجزء المتبقي منها خارج السيارة أطول من الذي داخل الصندوق، فتميل السيارة نحو الشارع.
لذلك قام أحد الأشخاص بمسكها بكلتا يديه والجري خلف السيارة، في مشهد تفاعل معه الناس بطريقة مضحكة.
استمتع مستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي بالفيديو الذي يظهر نقل ثلاجة من قبل سكان أكتوبي الكازاخستانية بطريقة مميزة، فريدة من نوعها.
على ما يبدو، صندوق سيارة "لادا" الخلفي لم يسع الثلاجة، فكان الجزء المتبقي منها خارج السيارة أطول من الذي داخل الصندوق، فتميل السيارة نحو الشارع.
لذلك قام أحد الأشخاص بمسكها بكلتا يديه والجري خلف السيارة، في مشهد تفاعل معه الناس بطريقة مضحكة.
شهدت شوارع مدينة تومسك الروسية مطاردة من نوع جديد كان أبطالها رجال الشرطة الذين تمكنوا من إلقاء القبض على رجل استقل جرارا زراعيا ليقوده بشكل متهور في شوارع المدينة.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد مواجهة مثيرة بين سمكة قرش وتمساح.
سجلت عدسة كاميرا لحظات مؤسفة لارتطام طائرة خاصة لملياردير ببناء في ضواحي مدينة ميلانو، ما أسفر عن مقتله مع عائلته وجميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 8 أشخاص.
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