حصان يصطدم بسيارة بشكل قوي...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لحصان جامح كان يركض مسرعا على أحد الطرق في محافظة جبل لبنان، ليصطدم بسيارة.

ويظهر المقطع المصور الحصان وهو يجري بسرعة على طريق يوجد على جانبيه عدد من السيارات، ليصطدم بسيارة كانت تسير بعكس جريه.

وسقط الحصان على الأرض وتعرض لكدمات جراء الاصطدام وهو ما ظهر بعدما تابع الحصان حركته بعد الحادث حيث ظهر وكأنه يعرج.

وتوقفت حركة السير لبضع ثوان جراء الحادث.