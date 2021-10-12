كوبرا خضراء تلسع برازيليا حاول العبث بها

سجل ساكن فيلا ليبرداد، في كروزيرو دو سول في البرازيل، لحظة تعرضه للعض من قبل ثعبان كوبرا الكرمة الخضراء الذي كان داخل منزله.

وتعرض الرجل للعض عندما كان يلهو مع الحيوان، وفقًا لعائلته، وكان الحيوان طيعًا وودودًا، ومع ذلك، فإن ثعبان الكرمة الخضراء هو حيوان بري سام، وعلى الرغم من سميته، فإنه غير قادر على قتل البشر.

وتتغذى هذه الزواحف عادة على الضفادع والسحالي. ثعبان الكرمة هو الاسم الشائع لأفاعي جنس "تشيرونيوس".

كما انتهز الساكن الفرصة للشكوى من تأخر سيارة الإسعاف في مساعدته، حيث يجب إعطاء الأولوية للحالات الأكثر خطورة.