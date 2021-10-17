دب يحول عرض ترفيهي إلى مأساة والضحية فتاة... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو لحظة هجوم الدب على الفتاة فور اقترابها منه، ليهرع المروضون العاملون على تخليص الفتاة، ليتم نقلها إلى المستشفى.
انتشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يوثق لحظة انقضاض دب ضخم على فتاة، خلال أداء عرض ترفيهي في إحدى قاعات السيرك بمدينة أريول الروسية.
ويظهر مقطع الفيديو لحظة هجوم الدب على الفتاة فور اقترابها منه، ليهرع المروضون العاملون على تخليص الفتاة، ليتم نقلها إلى المستشفى.
تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع مشاهد مضحكة مصورة في إحدى المحميات الطبيعية، لقيام قرد بإغاظة مجموعة نمور عن طريق استهدافها بعدة ضربات خاطفة، معرضا حياته لخطر شديد، كمن "يلعب بعداد عمره" كما يقال باللغة العامية في بعض الدول العربية.
نشرت قناة متخصصة بعالم الحيوان مقطع فيديو مقتضبا، تظهر فيه مجموعة إجراءات طبية نفذها متخصصون بهدف تفحص بومة قبل إطلاقها من جديد لتواجه "مشقات الحياة البرية"، بهدف التأكد من صحتها العامة.
أظهر فيديو نشرته صفحة "كوروتشي" على إنستغرام، نعامة وهي تجري بسرعة على طريق عام مملوء بالسيارات.
فاجأ دب ضخم ركاب قارب وسط نهر كامتشاتكا، وبدأ بإصدار صوت مخيف وهو يسبح باتجاههم.
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