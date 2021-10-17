دب يحول عرض ترفيهي إلى مأساة والضحية فتاة... فيديو

تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع مشاهد مضحكة مصورة في إحدى المحميات الطبيعية، لقيام قرد بإغاظة مجموعة نمور عن طريق استهدافها بعدة ضربات خاطفة، معرضا حياته لخطر شديد، كمن "يلعب بعداد عمره" كما يقال باللغة العامية في بعض الدول العربية.