خروف يؤدي قفزة مقصية "لا ينقصه سوى جمهور"... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مضحكا، لقيام خروف سمين بتنفيذ قفزة بهلوانية غريبة، تشبه إلى حد كبير القفزات الخارقة التي يؤديها لاعبو كرة القدم، حيث قفز الخروف رأسا على عقب وكأنه ينفذ ركلة مقصية في فيديو غريب ونادر "لم ينقصه سوى الجمهور" ليكتمل المشهد، لكن لحسن الحظ، كان هناك مشاهد واحد صور الحدث.

ونشرت صفحة "wildonplanet" المتخصصة بعالم الحيوان، على "إنستغرام"، مشهدا طريفا لقيام خروف سمين بتوجيه نطحة إلى سطل كبير في إحدى المزارع، لكن "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن"، حيث لم يستطع الخروف "تسديد ضربته وإحراز الهدف المرجو".

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ويظهر في الفيديو أن الخروف أخطأ في حساب أبعاد هدفه، فدخل رأسه إلى قاع السطل، وتسبب اندفاعه السريع بانقلابه رأسا على عقب، منفذا "مقصية رائعة لكن بلا هدف".

ويشاهد في الفيديو، كيف وقف الخروف مذهولا من الحركة التي قام بها لأول مرة في حياته، حيث لم تشهد الطبيعة سابقا قيام أي نوع من الخراف بهذه القفزات التي تصعب حتى على الكثير من البشر أيضا.

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