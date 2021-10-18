تمساح يتسلق سرير شاب خلال استلقائه... فيديو

وحذر الناشطون الشاب من التمساح معتبرين أن الجوع قد يغير سلوكه.
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لتمساح وهو يتسلق سرير صاحبه خلال استلقائه.
وحذر الناشطون الشاب من التمساح معتبرين أن الجوع قد يغير سلوكه.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مضحكا، لقيام خروف سمين بتنفيذ قفزة بهلوانية غريبة، تشبه إلى حد كبير القفزات الخارقة التي يؤديها لاعبو كرة القدم، حيث قفز الخروف رأسا على عقب وكأنه ينفذ ركلة مقصية في فيديو غريب ونادر "لم ينقصه سوى الجمهور" ليكتمل المشهد، لكن لحسن الحظ، كان هناك مشاهد واحد صور الحدث.
انتشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يوثق لحظة انقضاض دب ضخم على فتاة، خلال أداء عرض ترفيهي في إحدى قاعات السيرك بمدينة أريول الروسية.
تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع مشاهد مضحكة مصورة في إحدى المحميات الطبيعية، لقيام قرد بإغاظة مجموعة نمور عن طريق استهدافها بعدة ضربات خاطفة، معرضا حياته لخطر شديد، كمن "يلعب بعداد عمره" كما يقال باللغة العامية في بعض الدول العربية.
نشرت قناة متخصصة بعالم الحيوان مقطع فيديو مقتضبا، تظهر فيه مجموعة إجراءات طبية نفذها متخصصون بهدف تفحص بومة قبل إطلاقها من جديد لتواجه "مشقات الحياة البرية"، بهدف التأكد من صحتها العامة.
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