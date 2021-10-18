ظهور ثعبان أناكوندا عملاق في الهند... فيديو

ويظهر الفيديو معدة حفر ثقيلة ترفع ثعبان أناكوندا ضخم الحجم عن الأرض، فيما رفع الثعبان رأسه فب محاولة يائسة لتخليص نفسه.

وقال ناشرو الفيديو إنه تم التقاط هذا المقطع في بلدة سنديري، وهي بلدة صناعية تابعة لمقاطعة دانباد بولاية جارخاند الهندية.

يشار إلى أن أفاعي "الأناكوندا" هي أكبر أنواع الثعابين في العالم، وأمريكا الجنوبية هي موطن هذا الزاحف الضخم والمفترس.