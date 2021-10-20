ضبط شخص حاول تحطيم تماثيل أثرية وسط القاهرة... فيديو

تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر محاولة أحد الأشخاص تحطيم التماثيل الأثرية الموجودة بميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب الفيديو، ظهر الرجل وهو يحمل مطرقة وصعد إلى التماثيل الأثرية الموجودة بجانب المسلة في وسط ميدان التحرير محاولا تحطيمها، قبل أن يتمكن أفراد الأمن المكلفين بتأمين الميدان من السيطرة عليه.

ألقى الأمن المصري، القبض على شخص حاول تحطيم تماثيل أثرية بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، مرددا "هتافات دينية".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي، تلقى إخطارا من قسم شرطة قصر النيل، يفيد بمحاولة أحد الأشخاص، تحطيم أحد تماثيل الكباش الأثرية، التي تعود إلى العصر الفرعوني، والموجودة بميدان التحرير في قلب العاصمة القاهرة.