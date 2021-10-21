ضفدع يأخذ قيلولة على ظهره "لا ينقصه سوى مخدة"... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا طريفا لضفدع اتخذ من ورقة صغيرة سريرا له، لكن الجميل في المشهد أن الضفدع الصغير قد استلقى على ظهره نائما، في مشهد غريب جدا ونادر.

وظهر الضفدع في الفيديو المنشور على صفحة "wildonplanet" المتخصصة بعالم الحيوان، على "إنستغرام"، وهو مستلق على ورقة كبيرة ومستغرق في النوم.

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ويبدو أن الضفدع كان مستمتع إلى حد كبير بحركة المياه والأسماك، أسفل الورقة التي اتخذها سريرا له، لكنه سرير طبيعي مع "مساج" أيضا، "لا ينقصه إلا مخدة"، لكي يكتمل المشهد الجميل.