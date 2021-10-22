تمساح حاول التهام فيل صغير فجاءه الانتقام من الأم عنيفا حتى الموت... فيديو

وثّق هذا الانتقام سائح اسمه هانز هنريك هار، خلال رحلة سفاري في زامبيا، التقط المشهد في أغسطس/آب 2021.
ولم يظهر التمساح أي حركة وظل مستقرا تحت الماء حتى نهاية الهجوم الغاضب، مما يشير إلى أنه أصيب بجروح قاتلة أو أنه نفق سحقا.
حاول تمساح أن يفتك بفيل صغير، لكن أم هذا الصغير أجهزت على التمساح الذي يتراوح طوله بين 8 و10 أقدام، وهاجمته هجوما شرسا حتى تمكنت من قتله.
وثّق هذا الانتقام سائح اسمه هانز هنريك هار، خلال رحلة سفاري في زامبيا، التقط المشهد في أغسطس/آب 2021.
ولم يظهر التمساح أي حركة وظل مستقرا تحت الماء حتى نهاية الهجوم الغاضب، مما يشير إلى أنه أصيب بجروح قاتلة أو أنه نفق سحقا.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا طريفا لضفدع اتخذ من ورقة صغيرة سريرا له، لكن الجميل في المشهد أن الضفدع الصغير قد استلقى على ظهره نائما، في مشهد غريب جدا ونادر.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لتدفق عصير العنب من خزان في أحد المعامل البرازيلية المتخصصة بإنتاج العصائر.
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار جزء من المدرجات في ملعب كرة قدم في هولندا.
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