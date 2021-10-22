تمساح حاول التهام فيل صغير فجاءه الانتقام من الأم عنيفا حتى الموت... فيديو

حاول تمساح أن يفتك بفيل صغير، لكن أم هذا الصغير أجهزت على التمساح الذي يتراوح طوله بين 8 و10 أقدام، وهاجمته هجوما شرسا حتى تمكنت من قتله.

وثّق هذا الانتقام سائح اسمه هانز هنريك هار، خلال رحلة سفاري في زامبيا، التقط المشهد في أغسطس/آب 2021.

ولم يظهر التمساح أي حركة وظل مستقرا تحت الماء حتى نهاية الهجوم الغاضب، مما يشير إلى أنه أصيب بجروح قاتلة أو أنه نفق سحقا.