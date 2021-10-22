لاعب يسدد الكرة في رأس رجل الأمن خلال تنفيذ ركلة جزاء...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للقطة طريفة كان بطلها رجل أمن، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

شهد لقاء ويموث ويوفيل تاون، لقطة طريفة حين نفذ لاعب يوفيل، نولز، ركلة جزاء بطريقة سيئة.

وتقدم حارس المرمى لتسديد ركلة الفوز، وعند التنفيذ بدا واثقاً بالتسجيل، لكنه أرسلها صوب رجل أمنٍ كان خلف المرمى، لترتطم بوجهه، مما أدى إلى سقوط خوذته.

ولحسن حظه تأهل فريقه إلى الدور القادم بعد إضاعة لاعب الفريق الخصم لركلة جزاء.