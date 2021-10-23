بعد مقتل طفلة... كلاب ضالة تحاول نهش طفل سعودي في مشهد مروع

وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل، عاش الطفل لحظات من الرعب حين أحاطت به الكلاب من كل جانب وكلما أراد أن يفر أمامها لحقت به وأمسكت بملابسه، قبل أن يتدخل أحد الشباب لنجدته.
#السعودية.. هجوم مروع من كلاب ضالة على طفل بتبوكhttps://t.co/VDw4z8MdRt#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Rp89wf5I0L— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 22, 2021
وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان حادثة طفلة حي الواشلة في الرياض التي لم يتجاوز عمرها 4 سنوات، والتي نهشتها 5 كلاب ضالة في حادث مروع ومؤسف حتى فارقت الحياة.
وطالب كثيرون بضرورة إيجاد حل سريع للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء حفاظا على أرواح أطفالهم.
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