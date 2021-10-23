طائرة ركاب تصطدم بسيارة في مطار بكازاخستان... فيديو

ويظهر في الفيديو طائرة ركاب فوق مدرج المطار وأسفلها جزء من سيارة، ما أسفر عن تحطم جزء كبير من السيارة، فيما لم تظهر خسائر ملحوظة على هيكل الطائرة أو جناحها.

ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل منفصل من توقيت وقوع الحادث على وجه التحديد، وما إذا كان أسفر عن خسائر بشرية أم لا.