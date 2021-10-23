جاموس هائج ينتقم من المارة بوحشية في أحد شوارع العراق... فيديو

تسببت رياح الإعصار في موسكو، يوم أمس الجمعة، بسقوط "سقالات" أو ألواح الصيانة من جدران الكرملين، كما سقط من على الجدار أحد أسنانه، بحسب ما يظهر مقطع الفيديو الملتقط في مكان الحادث.