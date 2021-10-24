ديك رومي يتحرش بمراسلة ويمتع أصدقاءه بالضحك

انتشر على منصة "يوتيوب" في بريطانيا مقطع فيديو أثار ضحك الكثير من المشاهدين، حيث قام ديك رومي بالتحرش بمراسلة تلفزيونية خلال تسجيلها لتقرير صحفي في إحدى المدن البريطانية.

وأظهر الفيديو المنشور مراسلة تلفزيونية تتوسط مجموعة من الطيور وتقوم بتسجيل تقرير صحفي، وخلال لحظات قام أحد الديوك بنقرها ما كان على المراسلة سوى الصراخ بصوت عال، هذا الأمر أدى إلى ردة فعل من الطيور المحيطة التي تفاعلت مع الأمر وبدى كأنها ضحكت بقوة.

وذكر موقع إخباري أن المراسلة تابعة لقناة "سي إن إن" الأمريكية وكانت تقوم بتصوير تقرير في منطقة إسكس بالمملكة المتحدة، حيث تحدثت عن مشاكل المزارعين في المنطقة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.