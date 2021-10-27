شاب طائش يشتبك مع تمساح ضخم في عقر داره... فيديو

ووقع الحادث في لاغو دا أمور في كامبو غراندي البرازيلية، حيث تعرض الشاب للعض من التمساح، إلا أنه استطاع وبأعجوبة من الإفلات منه وبلوغ ضفة البحيرة بسلام.
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة هجـوم تمساح ضخم على شاب، قرر السباحة، متجــاهلا التحذيرات من وجــود تماسيح في البحيرة
ووقع الحادث في لاغو دا أمور في كامبو غراندي البرازيلية، حيث تعرض الشاب للعض من التمساح، إلا أنه استطاع وبأعجوبة من الإفلات منه وبلوغ ضفة البحيرة بسلام.
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