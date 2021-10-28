اختبار دراجة نارية طائرة في اليابان... فيديو

تداولت وسائل إعلام يابانية نبأ عن اختبار أجرته شركة نجحت في تطوير دراجة نارية طائرة، ما يمثل نقلة نوعية في مجال وسائل النقل والمواصلات.

تم إجراء الاختبار على مضمار مخصص لهذا الغرض، وأطلق اسم Xturismo على الدراجة النارية المبتكرة، التي طورتها شركة. A.L.I اليابانية لصناعات التكنولوجيا.

ويظهر في الفيديو قائد الدراجة النارية الطائرة وهو يتقدم بثبات ليقود مركبته التي حظيت باهتمام إعلامي ظهر في متابعة عدد من المصورين والمراسلين لعملية الاختبار.

وبعد لحظات قضاها قائد الدراجة الطائرة في التجهيزات والاستعداد، بدأت الدراجة تحلق في هدوء وعلى ارتفاع منخفض، كاشفة عن ثبات شديد وأداء مبشر، قبل أن يجري قائد الدراجة حركة دائرية بسيطة فوق المضمار، ثم يعود ليهبط مرة أخرى في هدوء وسلام.