"جودو الحيوانات"... عراك فريد بين ذكرين من الزرافات على أنثى... فيديو

تحت غريزة إثبات الذات الذكورية عند الحيوانات، حصل عراك فريد من نوعه بين ذكرين من الزرافات طمعا منهما في الحصول على رضى إحدى الأنثيات في الفصيل.

تم التقاط هذا المشهد المذهل في Kariega Game Reserve، جنوب إفريقيا. تم تسجيل الفيديو في الأصل في عام 2018 ولكن تم تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا فقط، حيث كان ذكرا زرافات يتشاجران على أنثى وقام أحدهما بإسقاط الآخر على الأرض.

بدأت "معركة الجودو" اللطيفة، باستخدام الزرافات لأعناقها العملاقة لضرب أجساد بعضها البعض.

في نهاية الفيديو، تقوم الزرافة الفائزة بتأرجح رقبته مرة أخرى وضرب منافسه بمهارة كما لو كان يحتفل بانتصاره ويحتفل به.