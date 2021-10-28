رجل يقف بوجه مجموعة من النمور البيضاء... فيديو

ويظهر الرجل في المقطع المصور وهو يقف بوجه مجموعة من النمور البيضاء مصدرا أصواتا لاستفزازها.
وبحسب ما تم تداوله فإن المقطع المصور جرى تصويره في حديقة للحيوانات البرية في بكين.
ويظهر الفيديو عدم وجود أي رد فعل من قبل النمور.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لرجل يقف ضمن مجموعة من النمور البيضاء في حديقة للحيوانات.
ويظهر الرجل في المقطع المصور وهو يقف بوجه مجموعة من النمور البيضاء مصدرا أصواتا لاستفزازها.
وبحسب ما تم تداوله فإن المقطع المصور جرى تصويره في حديقة للحيوانات البرية في بكين.
ويظهر الفيديو عدم وجود أي رد فعل من قبل النمور.
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