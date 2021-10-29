مستنقع ضفادع يتحول لحلبة مصارعة من أجل "ضفدعة الأحلام"

وتتنوع طرق جذب الإناث من فصيلة لأخرى، مثل الإغراء الشكلي المتمثل بالتباهي بالشكل الخارجي للذكر، كألوان الريش الزاهية في فصيلة الطاووس، أو اللبدة الداكنة عند الأسود.

وتقتصر تلك الطريقة على جذب الأنثى، ولكن المشكلة أن الذكر غالبا لا يكون وحيدًا، حيث قد يصادف جمعًا من الذكور التي أتت لتلبية نداء الأنثى المنشودة.

ونشرت شبكة "بي بي سي" مقطعًا لموسم التزاوج عند الضفادع الأفريقية العملاقة.

حيث تتقاتل الذكور فيما بينها، وعلى الذكر المنتصر التوجه لمركز المستنقع معلنا انتصاره.

ورغم فوز الضفدع الضخم على منافسه، بعد الكثير من القفز والحركات الأشبه بالجودو، إلا أن ذلك كان غيضًا من فيض ما ينتظره، حيث كان يصطف المتنافسون واحدًا تلو الآخر منتظرين دورهم في القتال، عل وعسى يظفرون بـ"سندريلا الضفادع".