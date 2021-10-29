لصوص مسلحون يهربون من متجر بعد أن تفاجأوا برد فعل عنيف من أحد العملاء... فيديو

أظهر مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الصين مسلحين يحاولان السطو على متجر داخل محطة وقود في العاصمة البريطانية لندن.

وتفاجأ اللصان برد فعل عنيف من أحد العملاء الذي تبين لاحقا أنه جندي في البحرية البريطانية، حيث أمسك بمسدس أحد اللصوص ولكمه باليد الأخرى وطرحه أرضا قبل أن يهرب اللصان من المتجر بسرعة.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.