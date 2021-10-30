اصطدام حافلة ركاب بباب سيارة قبل لحظات من خروج سائقها... فيديو

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام حافلة ركاب كبيرة بباب سيارة مرسيدس، قبل لحظات من خروج قائدها، وذلك في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ونجا قائد السيارة المرسيدس من موت محقق، فبعد أن أوقف سيارته بمحاذاة الرصيف، همّ للخروج من السيارة وفتح الباب وقبل لحظات من وضع قدمه على الأرض جاءت حافلة ركاب مسرعة من الخلف لتصطدم بباب سيارته وتدمره تماما.

خرج قائد السيارة وهو في حالة صدمة كبيرة بعد مرور الشاحنة التي دمرت باب سيارته، وأبلغ الشرطة، متهما قائد الحافلة بالقيادة بسرعة مبالغ فيها، كما أنه كان شديد القرب من سيارته، ما تسبب في تحطم باب السيارة وانتشار قطع الزجاج المكسور في كل مكان بالسيارة.