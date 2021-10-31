النجم التونسي وهبي الخزري يحرز هدفا خرافيا في الدوري الفرنسي...فيديو

وبعد أن تقدم النجم الجزائري فريد بولاية فشل حارس المرمى الجزائري الآخر أليكسندر أوكيدجا في الحفاظ على تقدم فريقه أمام تسديدة الخزري الصاروخية.
أحرز المهاجم التونسي وهبي الخزري نجم نادي سانت إيتيان الفرنسي هدفا رائعة في مواجهة فريقه مع ميتز ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وبعد أن تقدم النجم الجزائري فريد بولاية فشل حارس المرمى الجزائري الآخر أليكسندر أوكيدجا في الحفاظ على تقدم فريقه أمام تسديدة الخزري الصاروخية.
رصدت عدسات الكاميرا حدثا استثنائيا صور لأول مرة قيام أنثى دب قطبي بمهاجمة وعل ضخم في "عالم لا ينتمي إليه" كلا الحيوانين الضخمين.
أثار رجل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سيره داخل كرة من الحديد من ألمانيا إلى غلاسكو الأسكتلندية، حيث يقام مؤتمر المناخ العالمي "كوب 26".
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