طالب ياباني يبتكر روبوت يعزف ببراعة على آلة حاسبة... فيديو

أثار رجل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سيره داخل كرة من الحديد من ألمانيا إلى غلاسكو الأسكتلندية، حيث يقام مؤتمر المناخ العالمي "كوب 26".