طالب ياباني يبتكر روبوت يعزف ببراعة على آلة حاسبة... فيديو

وصمم الروبوت طالب يدرس في معهد طوكيو للتكنولوجيا، حيث قدم ألحان لعدة أغاني شهيرة.
ابتكر طالب ياباني طريقة غير معتادة لأداء أغانٍ للموسيقى الكلاسيكية. حيث قام بابتكار روبوت بأربعة أذرع يعزف الأغاني بطريقة خارجة عن المألوف مستخدماً آلة حاسبة.
وصمم الروبوت طالب يدرس في معهد طوكيو للتكنولوجيا، حيث قدم ألحان لعدة أغاني شهيرة.
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