فقط لأجل الأذى... تيس يحطم واجهة متجر وينصرف غير مبال بما حصل... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتيس يحطم واجهة أحد المحال التجارية بعد محاولات عديدة دون سرقة أي شيء في الداخل.

وفي صباح اليوم التالي ظن صاحب المحل أن عصابة اقتحمت محله، ولكن عند مراجعة الكاميرات تبين أن تيسا عابرا حطم واجهة المحل وتابع السير في طريقه.