لحظة انفجار فرن في وجه رجل وابنته... فيديو

شهد أحد المنازل في مدينة نيويورك الأمريكية واقعة انفجار فرن في وجه أب وابنته أثناء تواجدهما على مسافة قريبة جدا منه.

وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة المثبتة في غرفة الغسيل بالمنزل، حيث كان رب المنزل في الغرفة وإلى جواره ابنته تساعده في إشعال الفرن.

ضغط الرجل على زر الإضاءة التجريبية لفترة طويلة وبمجرد اشتعال الفرن انفجر في وجهيهما، حيث أطلق الفرن غاز البروبان المضغوط بداخله.

يشار إلى أن الرجل وابنته أصيبا بحروق من الدرجة الأولى في وجهيهما، في أجزاء من شعر الرأس والرموش والحواجب.