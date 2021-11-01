طفلة تحرج أردوغان رغم تحذيره لها... فيديو

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طفلة تزاحم أردوغان، لدى قيامه بقص شريط افتتاح حديقة الأمة في مركز أتاتورك الثقافي في العاصمة التركية أنقرة.
A girl cut a ceremony ribbon before Turkish President Tayyip Erdogan during the opening ceremony of a public park in Ankara pic.twitter.com/psOTgbIxDd— Reuters (@Reuters) October 29, 2021
وكانت الطفلة تحاول قص شريط الافتتاح قبل الرئيس أردوغان في موقف وصف بالطريف والمحرج، في حين نبهها هو بعدم الاستعجال، ولكنها لم تستجب فاضطر القائمون على الفعالية إلى رفع الشريط فوق مستوى يدها.
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