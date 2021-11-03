رتل من السيارات خلال خروج موكب أعلى مسؤول في المخابرات الأمريكية في موسكو... فيديو

وصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، إلى العاصمة الروسية موسكو على متن طائرة.

وأصبحت زيارة أعلى مسؤول في المخابرات الأمريكية إلى روسيا في بؤرة اهتمام الإعلاميين الذين تمكنوا من تصوير لحظات خروج موكب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من مقر إقامة السفير الأمريكي في موسكو.

ويُظهر الفيديو الذي عرضه تلفزيون "زفيزدا" لحظة خروج 6 سيارات يُفترض أن تقل إحداها مدير وكالة المخابرات المركزية من مقر إقامة السفير الأمريكي، متوجهة إلى جهة غير محددة.

ومن المعروف أن مدير وكالة المخابرات المركزية توجه إلى موسكو للقاء مسؤولين روس كبار. وقد أعلن مجلس الأمن الروسي في يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أن أمين المجلس نيكولاي باتروشيف، استقبل بيرنز وناقش معه العلاقات القائمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.