فنانة فلسطينية يزفها والدها على كرسي متحرك... فيديو

حرصت الفنانة الفلسطينية، رلى ميلاد عازر، على أن يزفّها والدها الفنان المُقعد ميلاد عازر، إلى عريسها على كرسيّه المتحرّك.

وتدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر العروس وهي تجلس في حضن والدها على كرسيّ العجلات.

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كما نشرت الفنانة الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" معلقة بالقول: "سندي في جميع الظروف".

وبحسب ما أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن رلى فنانة فلسطينية معروفة بأغانيها الوطنية، وسبق لها أن شاركت في الموسم الثاني من برنامج "أراب أيدول".