كلب يخاف من 3 نساء ويهرب من إحداهن وهي على ظهره... فيديو

الحيوانات الأليفة هي أبطال العديد من مقاطع الفيديو المضحكة والرائعة على الإنترنت التي تفرح الناس في جميع أنحاء العالم.

حاولت ثلاث نساء التعامل مع كلب عملاق أثناء تقليم المخالب، لكنهن فشلن.

تقطع إحداهن مخالبه، بينما تحاول الاثنتان الأخريان إعاقته. لكنهن لم ينجحن، وتمكن الحيوان الأليف من الهروب، وإحداهن كانت على ظهره.