شاب ينقذ كنغرا كان محتجزا خلف القضبان... فيديو

تتميز أستراليا بطبيعة خلابة، كما تتميز بالحياة البرية التي لا مثيل لها، بسبب انعزالها الجغرافي منذ ملايين السنين عن بقية القارات.

ويتخاطر إلى الأذهان عند ذكر أستراليا حيوانها الفريد، الكنغر، حيث لا يتواجد على أي بقعة من بقاع الأرض سواها.

ورغم أن الإنسان عادة ما يحتجز الحيوانات في الأسر، سواء في المنزل أو في حديقة الحيوان، إلا أن شابًا أستراليًا قرر عكس الآية، حيث وجد كنغرًا عالقا وقرر إنقاذه.

Man pulls out baby kangaroo from a cattle grid 👏 pic.twitter.com/1m3mQakUvJ — The Sun (@TheSun) November 5, 2021

​ورأى هذا الشاب ذيلًا يخرج من شبكة الماشية (وهي حاجز يمنع الماشية من المرور لكنه لا يعيق المركبات) في منتصف الطريق، سحب الرجل ذيل الحيوان الذي تبين أنه كنغر صغير كان عالقًا تحتها.

ويعد الكنغر أشهر وأكبر الحيوانات الجرابية، ويتواجد بكثرة في أستراليا، حيث يوجد حوالي 90 نوعا من الكناغر. وأحد أكبر الأنواع وأطولها الكنغر الأحمر ويبلغ طوله مترين، ويعيش في المناطق العشبية المكشوفة في داخل البلاد في جماعات أو أسراب، وترعى هذه الأسراب أثناء الليل وتستريح في الظل في النهار.