لاعب كرة قدم يتعرض لهجوم بألعاب نارية في الملعب... فيديو

شهد لقاء في دوري الدرجة الخامسة لكرة القدم بإنجلترا واقعة مؤسفة كان ضحيتها ماتاس سكرنا، لاعب هاشتاغ يونايتد.

فخلال لقاء هاشتاغ يونايتد وكونكورد رينجرز، تعرض اللاعب لإصابة بعد إطلاق ألعاب نارية من نافذة أحد المنازل المجاورة للملعب.

وأصيب اللاعب خلال ركضه في اتجاه المرمى، ليسقط على الأرض.

We expect fireworks whenever @hashtagutd play but not like this!



Our player, Matas Skrna, is luckily ok but this could have been bad!



Game abandoned at 2-0 up as house where fireworks came from refused to stop. Two more landed near pitch. Police have been notified. Stay safe. pic.twitter.com/YP22OaLDb6 — Hashtag United (@hashtagutd) November 5, 2021

وأعلن نادي هاشتاغ يونايتد في وقت لاحق، أن لاعبه بخير، موضحاً أنه قدم شكوى بشأن الحادثة، بعدما رفض المنزل الذي جاءت منه الألعاب النارية التوقف.

وأضاف: "لحسن الحظ كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ، رفضنا إكمال المباراة، بسبب أن المنزل الذي جاءت منه الألعاب النارية رفض التوقف عن إطلاق الألعاب، وقد سقط اثنان آخران بالقرب من أرض الملعب".