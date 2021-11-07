قطة تهاجم كلبا ضالا بكل شراسة في أحد شوارع تركيا.. فيديو

وبشكل مغاير أظهر هذا الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجنماعي، قطة تواجه بكل شراسة كلبا ضالا في مدينة اسكيشير التركية.
في البداية، يحاول الكلب إخافة القطة من خلال النباح عليها، لكن الأخيرة أبدت مقاومة وهاجمته ما دفعه لمغادرة المكان.
تتسم العلاقة بين الكلب والقط بالعدائية وغالبا ما ينتهي اللقاء بين الحيوانين بمشاجرة عنيفة يتغلب فيها الكلب عادة.
وبشكل مغاير أظهر هذا الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجنماعي، قطة تواجه بكل شراسة كلبا ضالا في مدينة اسكيشير التركية.
في البداية، يحاول الكلب إخافة القطة من خلال النباح عليها، لكن الأخيرة أبدت مقاومة وهاجمته ما دفعه لمغادرة المكان.
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