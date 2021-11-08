حيوان الكسلان يشكر رجلا ساعده على عبور الطريق... فيديو

ويظهر الفيديو حيوان كسلان كان يقف على طريق مخصص لسيارات، فيما تطوع رجل لنقله إلى الجانب الآخر من الطريق، حيث لفه بقطعة من القماش وحمله.

ولم يترك الرجل حيوان الكسلان إلا بعد أن وضعه على شجرة على جانب الطريق، وقبل أن يترك الرجل حيوان الكسلان مد الحيوان يده للرجل فيما يشبه المصافحة، الأمر الذي اعتبره ناشرو الفيديو إظهارا للامتنان والشكر من حيوان الكسلان للرجل الذي ساعده.