عربة جر تفاجئ سائق سيارة في أمريكا... فيديو

في كوارفيل التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية، كان الرجل يقود سيارته على الطريق الرئيسي عندما ظهرت أمامه بشكل مفاجئ عربة يجرها حصان من طريق ثانوي.

انطلقت العربة بسرعة كبيرة لدرجة أنها انزلقت بحدة أثناء استدارتها، مما أدى إلى اندلاع شرارة جرّاء احتكاك الدولاب بالزفت. ولحسن الحظ، تمكن سائق العربة من شد اللجام في الوقت المناسب قبل أن تحدث مصيبة.

لاقى الفيديو رواجا كبيرا وحقق أكثر من 230 ألف مشاهد على "يوتيوب".