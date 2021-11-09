لحظة انفجار اسطوانة غاز داخل مبنى سكني في مصر... فيديو

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار اسطوانة غاز داخل أحد المباني السكنية في مصر.

ويظهر الفيديو شارع ضيق في منطقة شعبية، وبعد مرور ثوان من بداية المقطع يظهر انفجار شديد يخرج من أحد المباني السكنية.

وقال ناشروا الفيديو إن انفجار اسطوانة الغاز أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، فيما لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل منفصل من مكان الحادث أوالخسائر الناجمة عنه.