حيوان رنة يستقل حافلة في مدينة روسية... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لحيوان الرنة وهو يستقل حافلة في مدينة نوريلسك الروسية.

ويظهر الحيوان برفقة صاحبته وهو يستقل حافلة ركاب للنقل للمشاركة في إحدى فعاليات المدينة.

قالت فاليريا بولجوفا، مالكة "أياكلي" وهو اسم الحيوان، أنهم يشاركون بالكثير من الفعاليات في المدينة وأن "أياكلي" يعيش في المدينة للعام الرابع، وأصبحت معتادة على التنقل والسفر في وسائل النقل.

مضيفة أنهم قد دعيا الى حفل أقامته كنيسة محلية وهم يعيشون خارج المدينة ليقوموا بالتنقل بالحافلة من أجل الوصول إلى الحفل.