الشرطة تلقي القبض على خنزير بعد مطاردة في شوارع فلوريدا... فيديو

تمكنت الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض على خنزير زرع الرعب في شوارع مدينة بينسكالو في ولاية فلوريدا.

وقالت الشرطة في بيان "تلقينا مكالمات خلال الليل حول كلب قبيح أو ربما خنزير يركض في وسط المدينة. عندما أشرقت الشمس، وجدنا أنه خنزير وليس لديه أي نية للعودة إلى المنزل. باستخدام إستراتيجية من القبض عليه في النهاية وتم تسليمه إلى السلطات".

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة القاء الشرطة القبض على الخنزير بعد مطاردة في وسط المدينة، والتي تبحث حاليا غن صاحبه.

🐖 PIG LOOSE IN PENSACOLA: Police are searching for the owner of this pig after they chased it around downtown Tuesday morning.



🎥: J.D. Kameen, Pensacola Police Department pic.twitter.com/RT7b3PNv0A — WPBF 25 News (@WPBF25News) November 3, 2021

هذا ولقي المنشور متابعة خاصة من مستخدمين مواقع التواصل، إذا علق أحد المشاركين "أنا سعيد جدا لأن لديهم روح الدعابة حول كل ذلك ومشاركتها مع بقيتنا !! شكرا جزيلا!".