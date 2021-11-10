بطة تشارك في ماراثون نيويورك بحذاء خاص... فيديو

شاركت البطة ورينكلي في ماراثون الجري بمدينة نيويورك بعد أن صنع لها حذاء رياضي خاص.

وركضت البطة البيضاء مسافة قصيرة مع المشاركين في ماراثون نيويورك السنوي لمسافة 42 كم، وحصل الفيديو الخاص بها على 1.2 مليون إعجاب على موقع "tik tok".