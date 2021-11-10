سائق دراجة يثير التساؤلات بقيادته غير المألوفة في تركيا...فيديو

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو لسائق يقود دراجته النارية بشكل أثار التساؤلات لدى الكثير من المتابعين في البلاد.

وأظهر المقطع قيام السائق بالجلوس بشكل غير مألوف للدراجين، حيث قاد دراجته النارية بيد واحد وساقيه في وضع وكأنه جالس على كرسي.

وذكر شهود عيان أن المقطع تم التقاطه في منطقة توزلا التركية على طريق سريع بين ولايتين تركيتين.