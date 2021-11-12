كنغر يحاول إغراء فتاة بعضلات لا يملكها أبطال كمال الأجسام.... فيديو

ويظهر في الفيديو الذي حاز على الكثير من المشاهدات في "تيك توك" قيام كنغر بمحاولة إبراز عضلاته عند مشاهدته لفتاة خلف الشباك، حيث قامت الأخيرة بتصوير الحادثة.

ويبدو الكنغر للوهلة الأولى، كما لو أنه يحاول إبراز مفاتنه الجميلة، وتقديم عرض كمال أجسام فريد أمام الفتاة للفت نظرها، لكن الحقيقة قد تكون مختلفة تماما، حيث من الممكن أن الكنغر يحاول توجيه رسالة مفادها؛ "احذر الاقتراب من منطقتي".

الجدير بالذكر أن بعض أصناف الكنغر، مثل الكنغر الأحمر الأسترالي، يصل طوله إلى مترين تقريبا، وتتمتع الكناغر بأجسام قوية جدا وذيل طويل هام للحفاظ على التوان أثناء القفز الطويل، حيث تتطلب طبيعة حياتها عضلات استثنائية تمكنها من الدفاع عن نفسها في الحياة البرية القاسية.

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