نسر يصطاد سمكة عملاقة بكل احترافية... فيديو

سُجلت سابقا محاولات عديدة لقيام حيوانات أليفة بمحاولة أو إنقاذ الإنسان، على سبيل المثال، يحاول الخبراء تدريب الكلاب على رصد حالات إغماء الإنسان ومحاولة إنعاشه أو على الأقل محاولة طلب المساعدة، لكن أن ترصد مثل هذه الحالة عند الحمام، فهو حادثة قد تكون "مستغربة" بعض الشيء.