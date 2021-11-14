طفرة جينية تمنح قطة أربع آذان... فيديو

جذبت قطة فريدة من نوعها انتباه آلاف المعجبين على "إنستغرام" في وقت قصير، حيث ولدت بأذنين إضافيتين بسبب طفرة جينية.

وتتبادر عادة للأذهان صور تشوهات جسدية أو عيوب خلقية عند سماع كلمة طفرة جينية، لكن القطة، التي تدعى ميداس، قلبت هذه الصورة النمطية لألطف شكل ممكن.

تنحدر القطة من تركيا ولديها بالفعل 19300 متابع على إنستغرام، بعد أن أنشأ مالكها "كانيس" حسابها منذ ثلاثة أسابيع، حسبما قاله لصحيفة "دايلي ميل".

وتقضي القطة التي تنتمي لفصيلة "روشان بلو" أو "الأزرق الروسي" البالغة من العمر أربعة أشهر، وقتها في اللعب والنوم والمداعبة مع كلبين من فصيلة "لابرادور"، وهما سوزي، 12 عامًا، وزينو، 14 عامًا.

ولفتت ميداس انظار الأشخاص عبر الإنترنت تمامًا، حيث أن لديها بقعة بيضاء على شكل قلب على بطنها.

وأنجبت والدتها، التي كانت قطة شارع، ميداس وإخوتها الستة في حديقة مملوكة لصديق لكانيس، الذي أخذ القطة.

وتمتلك ميداس مجموعتين من الأذنين، الأولى هي أذنيها الطبيعيتان، والأخرى أصغر مجموعة تتدلى من الأمام.

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وفحص الطبيب البيطري ميداس وتبين أنها بالرغم من شكل أذنيها الغريب، فإنها تستطيع السماع بشكل جيد.

ووفقًا للصور التي شاركها مالكها، كانت ميداس تستقر في منزلها الجديد بشكل جيد للغاية، وتغفو في سريرها وتلعب بألعابها.

وأضاف المالك "إنها تحب النوم على صدري أو كتفي".

وأضافت كانيس: "إنها تحب اللعب بالخيوط، فهي تسرقها وتخفيها في مكان لا يمكننا العثور عليه أبدًا".

ومعجبو ميداس موزعون في جميع أنحاء العالم، كالبرازيل وإيران والمملكة المتحدة وغيرهم.