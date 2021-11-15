مشاجرة بين نسرين تنتهي بتشابك مخالبهما وسقوطهما أرضا... فيديو

سقط نسران في أحد شوارع مينيسوتا الأمريكية بعدما تشابكت مخالبهما ببعضها.

وبحسب ما بثت قناة WCCO 4 News المحلية، فقد ظهر النسران وهما على الأرض وقد علقا ببعضهما البعض.

ليتم استدعاء قسم الشرطة المحلي لمكان الحادث، حيث توجه الشرطي ميتشيل مارتينسون، ليحاول إنقاذ النسرين.

وصورت الكاميرا المثبتة على بدلة الشرطي تشابك النسرين على الأرض، في الوقت الذي قال فيه مارتينسون، يبدو وكأنهما محبوسان معا.