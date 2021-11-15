فنزويلي يبيع مجسمات من أوراق نقدية في الشارع بعد انهيار قيمة العملة... فيديو

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطنا فنزويليا يبيع مجسمات مصنوعة من عملات ورقية في أحد شوارع كولومبيا.

وقال ناشروا الفيديو إن المشهد الذي ظهر في الفيديو أصبح أمرا معتادا حيث يبيع المهاجرون القادمون من فنزويلا مجسمات مصنوعة من عملة بلادهم بعد انهيار قيمتها.

وقال صانع مقطع الفيديو إنه التقى أحد بائعي تلك المجسمات المصنوعة من العملات الورقية وتحدث معه حول هذا الأمر ودعمه بشراء بعض تلك المجسمات.